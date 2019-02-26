Mitinge At sırtında geldi

Şefaatli ilçesinden geldiğini söyleyen Ali Şahan isimli vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını at sırtında takip istediği söyledi. Ancak, polis buna izin vermeyince, Ali Şahan ilçesine geri döndü.
26 Şubat 2019 Salı 07:00
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AK Parti Yozgat teşkilatının Cumhuriyet Alanı’nda düzenlediği mitinge katılmak üzere at sırtında gelen vatandaş polis engeline takıldı.
Şefaatli ilçesinden geldiğini söyleyen Ali Şahan isimli vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını at sırtında takip istediği söyledi. Ancak, polis buna izin vermeyince, Ali Şahan ilçesine geri döndü.
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