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Mitinge At sırtında geldi

AK Parti Yozgat teşkilatının Cumhuriyet Alanı’nda düzenlediği mitinge katılmak üzere at sırtında gelen vatandaş polis engeline takıldı.

Mitinge At sırtında geldi

AK Parti Yozgat teşkilatının Cumhuriyet Alanı’nda düzenlediği mitinge katılmak üzere at sırtında gelen vatandaş polis engeline takıldı.

26 Şubat 2019 Salı 07:00
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Mitinge At sırtında geldi

Şefaatli ilçesinden geldiğini söyleyen Ali Şahan isimli vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını at sırtında takip istediği söyledi. Ancak, polis buna izin vermeyince, Ali Şahan ilçesine geri döndü.

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Yozgat Teşkilatının
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