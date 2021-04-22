Misafirler kayıt altına alınıyor

Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, yeni tip koronavirüs (Covid19) salgınının ilçede de artış gösterdiğini belirterek, aldıkları tedbirlerle bunun önüne geçmeye çalıştıklarını söyledi. Beldenin 7 mahalle ve 2 bin 500 nüfusa sahip olduğunu ifade eden Bozdemir, ‘’-Belde dışında yaşayan binlerce vatandaımız bulunuyor. Bu vatandaşlarımız sık sık beldemizi ziyaret etmekte. Dışarıdan beldemize gelen vatandaşlarımız ve konuklarımızın belde girişinde ateşi ölçülüyor, HES kodları alınıyor ve kayıtları tutuluyor. Beldemizde cenaze ve nikah törenlerini, pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Kalabalık oluşmasına izin vermiyoruz. Böylelikle vakaların yayılmasının biraz olsun önüne geçmeye çalışıyoruz’’ dedi. Bozdemir, alınan önlemler sayesinde beldede vakaların önemli ölçüde azaldığını sözlerine ekledi. (Şahin Özmen/aa)