Misafirhane yerine Müftülük

Yerköy Genç Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Ayhan Çelik, Devlet Demir Yolları’na ait atıl durumdaki lojmanlar ile bin 600 metrekare arsanın Müftülük Hizmet Binası yapılmak üzere tahsisinin Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatı ile yapıldığını hatırlattı.

Milli Emlak Müdürlüğü tarafından tahsisin Müftülük adına yapıldığını hatırlatarak, Yerköy ilçesinde modern bir müftülük binasının yapımının planlandığını kaydetti.

Çelik, tahsis işlemleri tamamlanan alanda ilçe Müftülüğü için Osmanlı ve Selçuklu mimarisi tarzında bir bina yapılacağını, bina içerisinde aşevi, taziye evi, Müftülük, idari personel binası, bay ve bayan kuran kursu, vaiz odası, 500 kişilik konferans ve nikah salonu ile Müftülük lojmanının da yer alacağını anlattı.