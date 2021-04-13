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MiSAFiR KABUL ETMEYiN!

Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covit19 vakalarının artması nedeniyle Ramazan ayı süresince toplu iftar yemeği verilmemesi yönünde karar alırken, vatandaşlarında evlerine misafir davet etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

13 Nisan 2021 Salı 00:45
MiSAFiR KABUL ETMEYiN!

COVİ19 vakalarındaki artış, Ramazan Ayında da bazı kısıtlamaların devreye sokulmasına neden oldu. Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe, iftar çadırlarına müsaade edilmeyeceği yönünde karar aldı. Son dönemlerde salgının yayılımında ev içi bulaşma oranının yüksekliği hususu da göz önünde bulundurularak vatandaşların iftar veya sahurlarda misafir kabul etmemeleri istendi. Kurul kararında, ‘’Diyanet İşleri Başkanlığının duyurusuna uygun şekilde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da teravih namazlarının evde kılınmasına devam edilecektir. Öte yandan salgının oluşturduğu riskin artırılmaması açısından teravih namazı nedeniyle evler başta olmak üzere çeşitli yerlerde bir araya gelinmemesi gerektiği konusu vatandaşlarımıza sık sık duyurulacaktır’’ denildi. Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak, Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları, yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretiminin iftardan bir saat önce sonlandırılacağı kaydedildi, iftar saatine kadar sadece satışın yapılabileceği bildirildi. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebileceği vurgulanan Kurul kararında Ramazan ayının huzur ve güven ortamında geçmesi için ve bu süreç içerisinde oluşması muhtemel yoğunluklar göz önünde bulundurularak il genelinde gerekli önlemlerin alınacağı kaydedildi. Ramazan ayı ile birlikte türbe ziyaretlerinde yaşanabilecek artış ve bu şekilde oluşabilecek kalabalıkların oluşturacağı riske karşı yetkili birimlerce fiziki mesafe kurallarının eksiksiz uygulanması başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınacağının altı çizildi. İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayıları artırılacak. Ramazan ayı boyunca yoğunlaşan mezarlık ziyaretleri kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışlar ayrı olarak planlanacak. Fiziki mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecek. Market ve pazar yerleri olmak üzere kalabalıkların oluşabileceği alanlarda fiziki mesafe koşullarının korunmasına yönelik tedbirler alınacak. Ramazan ayını fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma/işletmelere yönelik denetimler arttırılacak, aykırı durumlarla karşılaşılması halinde gerekli adli/idari işlemler yapılacak. Kararlara, önlemlere uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacak.

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MiSAFiR KABUL ETMEYiN!
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