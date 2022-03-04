Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Miraç Kandilini kutladı

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Miraç Kandili nedeniyle yayımladığı mesajda Miracın, beşeri hislerden temizlenme, huzura ulaşma ve en yüce mertebeye erişme gecesi olduğunu söyledi.

04 Mart 2022 Cuma 00:56
Miraç Kandilini kutladı

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Miraca yükseldiği bu güzel gece, efendimizin şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir lütuf olduğunu dile getiren Köse, ‘’Kandiller yüreklerimizin kin ve nefret duygularının temizlenmesine, beşeri duygulardan arınmamıza vesiledir, Bu mübarek gecede elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalı, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yeniden yeşermesine gayret göstermeliyiz. Efendimizin sünnetinden ayrılmamalı ve ona sımsıkı bağlanmalıyız. Bu vesile ile başta Yozgatlı hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimiz ve İslam aleminin Miraç Kandili’ni tebrik ediyor, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Miraç Kandilini KutladıYozgatbelediyesiCelalKöseYozgatIlerigazetesiMartCumaHaberKandilSimitIkramKutlamaVatandaşlarMirac
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güven’e Genel Müdür ziyareti
Güven’e Genel Müdür ziyareti
Tedbiri bırakmadık
Tedbiri bırakmadık
2022 TATBİKAT YILI
2022 TATBİKAT YILI
Faaliyet Raporu kabul edildi
Faaliyet Raporu kabul edildi
Belediye Meclisi toplandı
Belediye Meclisi toplandı
Yozgat’ı konuştular
Yozgat’ı konuştular
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim