Miraç Kandilini kutladı

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Miraca yükseldiği bu güzel gece, efendimizin şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir lütuf olduğunu dile getiren Köse, ‘’Kandiller yüreklerimizin kin ve nefret duygularının temizlenmesine, beşeri duygulardan arınmamıza vesiledir, Bu mübarek gecede elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalı, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yeniden yeşermesine gayret göstermeliyiz. Efendimizin sünnetinden ayrılmamalı ve ona sımsıkı bağlanmalıyız. Bu vesile ile başta Yozgatlı hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimiz ve İslam aleminin Miraç Kandili’ni tebrik ediyor, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum’’ dedi.