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MiRAÇ KANDiLi

YOZGAT İl Müftüsü Salih Sezik, Miraç Kandili nedeniyle yayınladığı mesajında, Rabbimize, kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızı bir kez daha hatırlattı.

10 Mart 2021 Çarşamba 00:37
MiRAÇ KANDiLi

Sezik, ‘’Namaz bizim miracımızdır. Namaz bizim dirilişimizdir. Namaz bizim kurtuluşumuzdur. Bizler namazla arınır, her türlü kötülükten korunur, mescitlerde buluşuruz. Vaktinde kıldığımız namazlarımız, en hayırlı amelimizdir. Namaz, Allah’la kul arasındaki güçlü iman bağının tezahürüdür. Namaz, yönünü kıbleye dönen, alnını secdeye koyan müminin manevi yükselişidir’’ dedi. Müftü Sezik, bugün gece idrak edilecek Miraç gecesinin, Miraç’la bütünleşen değerlerin tüm insanlığın hayrına vesile olmasını, yükseliş ve yücelişimizin nefislerimizden başlayarak dalga dalga toplumun her kesimini kuşatmasını temenni etti. Sezik, ‘’Bu duygu ve düşüncelerle başta Yozgatlı kardeşlerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve bütün Müslüman kardeşlerimizin mübarek Miraç Kandil’ini tebrik ediyor; bu kutlu zaman diliminin ülkemizin ve tüm İslam âleminin birlik ve beraberliğine, kardeşliğe, barış ve huzura vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Mirac Kandili
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