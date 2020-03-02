MiNNETTARIZ

SURİYE'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş 24 yaşındaki Hasan Hüseyin Özdemir'innaaşı, uçakla Kayseri'ye oradan da kara yolu önceki gün gece Akdağmadeni ilçesine getirildi. İlçe girişinde şehidin cenazesini karşılayan yaklaşık 250 araçtan oluşan konvoy, cenaze aracına Akdağmadeni Devlet Hastanesine kadar eşlik etti. Hastane önünde bekleyen şehidin annesi Emine Özdemir, ağıtlar yakarak oğlunu karşıladı, baba İbrahim Özdemir ile yakınları da gözyaşlarını tutamadı. Şehidin cenazesinin morga konulması sırasında vatandaşlar tekbir getirip, ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları attı. Akdağmadeni Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Özdemir'in naaşı, Arpalık Köyü Camisi'nin önüne götürüldü. Burada şehidin kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü, anne Emine Özdemir oğlu için ağıtlar yaktı. Köy camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, köy mezarlığında defnedildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, aileye başsağlığı diledi. Törene, şehidin ailesi ve Bakan Kurum'un yanı sıra Yozgat Valisi Kadir Çakır, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.