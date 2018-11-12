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Miniklerin sevgilisi oldu

YEŞİLÇAM filmlerinin ‘kötü adam’ karakteriyle tanınan isimlerinden İhsan Gedik, son yıllarda çocuklara yönelik etkinliklerde yer alarak, kendisini geleceğin büyüklerine sevdirdi.

Miniklerin sevgilisi oldu

YEŞİLÇAM filmlerinin ‘kötü adam’ karakteriyle tanınan isimlerinden İhsan Gedik, son yıllarda çocuklara yönelik etkinliklerde yer alarak, kendisini geleceğin büyüklerine sevdirdi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 07:45
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Miniklerin sevgilisi oldu

Sinema sanatçısı İhsan Gedik, tiyatro sanatçıları Fuat Dilek ve Mustafa Bıdıl, Çayıralan ve Çandır ilçelerinin ardından Sarıkaya ilçesinde de tiyatro oyununu miniklere sahneledi. Sarıkaya Belediyesi Sarı Zeybek Kültür Merkezi’nde bulunan Şehit Yılmaz Gündüz Sinema Salonunda ilçe merkezinde bulunan okullardaki bin 114 ilkokul öğrencisine ‘Renkli Dünyalar Yeşilçam Tiyatrosu’ isimli müzikli-danslı çocuk oyunu sahnelendi. Oyun öncesinde tiyatro sanatçısı Fuat Dilek, yaptığı sihirbazlık hareketleriyle çocukların keyifli dakikalar geçirmesini sağladı. Ardından gerçekleşen tiyatro oyununda öğrencilere iyilik, doğruluk ve güzellik anlatıldı. Öğrencilerin okula gitmesinin önemine değindiler. Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Yeşilçam’a yıllarca emek vermiş usta oyuncuların öğrencilerle buluşmuş olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi, katkılarından dolayı Kaymakam Yasin Özcan ve Belediye Başkanı Ömer Açıkel’e teşekkür etti.

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Miniklerin Sevgilisi Oldu
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