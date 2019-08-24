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Miniklerin hayvan sevgisi

YOZGAT Belediyesi Geçici Hayvan Barınağını ziyaret eden minikler, hayvanlara yiyecek desteğinde bulundu.

Miniklerin hayvan sevgisi

YOZGAT Belediyesi Geçici Hayvan Barınağını ziyaret eden minikler, hayvanlara yiyecek desteğinde bulundu.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 00:00
Miniklerin hayvan sevgisi

Yozgat Özel Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, barınakta bulunan hayvanları severek, oldukça anlamlı bir gün geçirdi. Özel Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Kerem Alkan, gerçekleştirilen organizasyon için belediyeye teşekkür etti. Alkan, “Öğrencilerimize hayvan sevgisini aşılamak için Yozgat Belediyesi’nin desteğiyle böyle bir organizasyon gerçekleştirdik.  Çocuklarımız burada çok mutlu oldular. Hayvanları sevip onları beslediler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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