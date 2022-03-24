Miniklerin gösterisi büyüledi

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, Belediye tarafından 18-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılar Haftası etkinliklerinde miniklerin öğretmenleri eşliğinde düzenledikleri ‘Gençliğin güzel bir yüzü, ihtiyarlığın bir ruhu vardır’ temalı gösterisi büyük beğeni topladı. Akdağmadeni Belediyesine bağlı Bizim ev kreş ve gündüz bakım evinde minik öğrenciler öğretmenleri eşliğinde yaşlılar gibi giyinerek, onlar gibi davranmaya çalıştı. Kreş yetkilileri, 18-26 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla öğrencilerine yaşlıların önemini ve yaşlılara saygıyı pekiştirmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söylediler. Yetkililer yaşlılara saygıyı yapılan etkinlikle öğrencilerin eğlenerek öğrendiğini belirttiler. Kreşte düzenlenen etkinliğe katılan Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm.Dr. Nezih Yalçın ise ‘’Kısa bir süre önce açılışını gerçekleştirdiğimiz Bizim Ev Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde miniklerin günleri dolu dolu geçiyor. Eğlenirken öğrenen öğrenciler her gün farklı bir etkinlik ve birbirinden eğlenceli dersleriyle geleceğe hazırlanıyor. Çocuklarımız için gençlerimiz için durmak bilmeden çalışmaya onlara güzel bir gelecek hazırlayan projelerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz’’ dedi.