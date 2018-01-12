Miniklerin Başarısı

Yozgat Hentbol Branşı Minikler kategorisinde mücadele eden Boğazlıyan İmam Hatip Ortaokulu, bütün rakiplerini eleyerek il birincisi oldu.
Beden Eğitimi Öğretmeni Mikail Birgül, öğrencileriyle birlikte gösterdiği başarıdan ötürü Kaymakam ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kutlandı.
12 Ocak 2018 Cuma 07:00
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Yozgat Hentbol Branşı Minikler kategorisinde mücadele eden Boğazlıyan İmam Hatip Ortaokulu, bütün rakiplerini eleyerek il birincisi oldu.
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