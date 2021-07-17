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Minikleri tarihi konakta ağırladı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘Telafide ben de varım’ etkinlikleri kapsamında Namık Kemal Ortaokulu öğrencilerini misafir etti.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 00:45
Minikleri tarihi konakta ağırladı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı 'Telafide Ben de Varım' Programı Kapsamında Namık Kemal Ortaokulu öğrencileri Belediye Başkanı Nezih Yalçın’ın misafiri oldu. Ak Konakta düzenlenen etkinliğe Okul Müdürü Haydar Yurdakan, Müdür Yardımcısı Süleyman Demiryürek, Öğretmenler Z. Murat Okur, Mustafa Kaplan ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerle sohbet eden Belediye Başkanı Yalçın, öğretmenler ve öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı. Yalçın, gençlerin ilçede görmek istediği, sosyal hayatı canlandıracak çalışmalara hız verdiklerini bildirdi. Gerçekleştirilen etkinlikte bir  açıklama yapan Namık Kemal Ortaokulu Müdürü Haydar Yurdakan, ‘’Çevre gezileri kapsamında düzenlediğimiz çalışmamızda yoğun programına rağmen bizleri tarihi bir mekan olan 'Ak Konak'ta ağırlayan, sorularımızı büyük bir içtenlikle yanıtlayan, bizlere Akdağmadeni'nin meşhur salebinden ikram eden  başkanımıza teşekkür ederiz'' dedi. Oldukça eğlenceli ve öğrenciler için verimli geçen etkinlik Ak Konak önünde hatıra fotoğrafı çekilerek sona erdi. 

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