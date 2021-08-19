Miniklere Trafik Parkı

Yozgat Valisi Ziya Polat, 2013 yılında hizmete açılan, bu yılın ilk ayından itibaren ise yenilenmesine karar verilen Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda incelemelerde bulundu. Vali Ziya Polat, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla Yozgat’ta yenileme çalışmalarına başlanan, çocukların bilgilerini pekiştirerek trafik kültürünün oluşmasına imkan sağlayacak olan Çocuk Trafik Eğitim Parkı’ndaki çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Yozgat Valiliği, Belediye, Milli Eğitim ve Emniyet Müdürlüğünün ortak girişimleri ile yapılıp, 2013 yılında hizmete açılan 'Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın, geçen süreçte yıprandığı belirtilerek, yenilenmesi amacıyla hazırlanan projeyle ilgili çalışmalara Ocak ayında başlandı. Çalışmaların devam ettiği, kısa sürede tamamlanarak parkın yeniden hizmete sunulacağı bildirildi.