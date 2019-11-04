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Miniklere trafik eğitimi

ÇANDIR ilçesinde, okullarda öğrencilere yönelik trafik tedbirleri konusunda etkinlikler düzenlendi.

Miniklere trafik eğitimi

ÇANDIR ilçesinde, okullarda öğrencilere yönelik trafik tedbirleri konusunda etkinlikler düzenlendi.

04 Kasım 2019 Pazartesi 04:04
Miniklere trafik eğitimi

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün emirleri gereği, 2019-2020 eğitim öğretim yılında okullarda alınacak Trafik Tedbirleri konulu yazısı kapsamında düzenlenen etkinlikler verimli geçti. Eğitim çalışması, Çandır Cumhuriyet İlkokulu,  Şehit Halim Altay İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Şehit Serkan Ciddioğlu İHO, Şehit Yıldırım Yılmaz ÇPL'de yapıldı. Çandır İlçe Emniyet Amirliğinde görevli Polis memurları tarafından Okullarda görevli hizmetli, Güvenlik görevlisi, gönüllü veli, şoförler ile birlikte öğrencilere  ‘Okul Geçidi Görevlisi Eğitimi-Okul Servis Araçları Şoförleri ve Rehber Personeli Bilgilendirme Eğitimi-Çocuklar İçin Trafik Eğitimi’ konularında bilgi ve eğitim verildi. 

Son Güncelleme: 03.11.2019 16:25
Anahtar Kelimeler:
Miniklere Trafik Eğitimi
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