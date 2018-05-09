Miniklere trafik bilinci

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç kazaları azaltmak ve trafik kuralları bilincini artırmanın çocuklara verilecek eğitimlere bağlı olduğuna değindi. Karayolları Trafik Haftası açılış programı 14. 00’da Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda yapıldı. Programa Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Yozgat POMEM Müdürü Şaban Kütükoğlu, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İlhami Bakıcı, emniyet personeli ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu açılış konuşması yaptı. Emniyet Müdürü Çengeloğlu, trafiğin en önemli parçalarının sürücü ve yayalar olduğuna ve trafikte insan unsurunun ilk sırada yer aldığını belirtti. Çengeloğlu, trafikte yaşanan kaza ve sorunların önüne geçmenin yine insan faktörüyle mümkün olabileceğini söyleyerek, “Kurallara uyma alışkanlığı kazaları azaltır. Uzun soluklu çalışmayla bunun önüne geçeceğiz. Çocuk ve gençleri bu bilinçle yetiştireceğiz” diye konuştu.

Emniyet Müdürü Çengeloğlu, bu kapsamda 2 bin 283 öğrenciye uygulama ve teorik eğitimi, bin 519 yolcuya bilinçlendirme eğitimi ve sürücülere de videolu eğitimler verdiklerini aktardı.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ise Türkiye’nin her bucağının duble yollar ile donatıldığını ancak buna karşın kazaların devam ettiğine dikkat çekti. Vali Yurtnaç, “Otobüs ve kamyonlar için bir standart oluştu ancak şehir merkezlerinde halen kazalar sürüyor. Şehirlerimizdeki imar sorunları, çarpık yapılaşmanın da bunda etkisi var. Biz çoğu zaman ceza yerine ikazı seçiyoruz. Özellikle minik yavrularımızın eğitimiyle, gelecek nesillerin bu konuda çok daha duyarlı ve bilinçli olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu. Program, Trafik konulu resim ve şiir dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, yılın trafik görevlilerine ve yılın şoförüne ödüllerinin verilmesinin ardından Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda verilen uygulamalı trafik eğitimi ile son buldu.