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Miniklere Sıfır Atık Anlatıldı

YOZGAT Yaşanabilir Çevre Derneği‎ tarafından çevreye yönelik etkinlikler aralıksız devam ediyor.

Miniklere Sıfır Atık Anlatıldı

YOZGAT Yaşanabilir Çevre Derneği‎ tarafından çevreye yönelik etkinlikler aralıksız devam ediyor.

19 Ekim 2019 Cumartesi 00:00
Miniklere Sıfır Atık Anlatıldı

Dernek Başkanı Ahmet Fidan, Yozgat Toki Mevlana Ortaokulunda öğrencilere ‘Sıfır Atık’ konusunda bilgi verdi. Yozgat’ta Sıfır Atık Projesi ile ilgili çalışmalar konusunda öğrencilerin bilinçlendirilmeleri amacıyla yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekildi. Dernek Başkanı Fidan, atıkların toplanması, geri dönüşüm ve çevre bilincinin kazandırılması, pekiştirilmesini amaçladıklarını söyledi. Fidan, ‘’Öğrencilerimize daha sağlıklı, daha temiz bir çevre için başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin amacı, atıkların toplanması ve geri dönüşüm ile çevre bilincinin oluşturulması hakkında bilgilendirme yaptık. Geri dönüşüm önemli bir konu, çocuklarımızın bu bilinçle hareket etmesini istiyoruz’’ diye konuştu.

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