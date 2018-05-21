Miniklere hediye

Yeşiltepe Kapalı Pazar Yerinde düzenlenen iftara Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve eşi Hatice Ak, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, Keçiören TOGEM Başkanı Dr. Ayten Aydın, Meclis Üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. İftar öncesi 2 kızı ve annesiyle yaşayan kanser hastası Dilek Günaydın’ı (45) da ziyaret eden Ak, onları iftara davet etti. Yozgatlı annenin Kübra (6) ve Aleyna Mercan (9) adındaki kızlarına derslerini sorup hediyeler veren Başkan Ak, bir ihtiyaçları olup olmadığını sorarak "Hayırlı Ramazanlar" diledi.