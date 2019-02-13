Miniklere hayvan sevgisi anlatıldı

Sorgun Yavuz Selim Ortaokulu’ndaki etkinliğe Yozgat Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ayşe Alan Akbaş konuşmacı olarak katıldı. Katılımcılara sokak hayvanlarının korunmasına yönelik bilgiler aktaran Akbaş, ‘’Menfaatsiz sevgi, beklentisiz yardım ve hayvan haklarını öğrenebilmek için, bugün bizimle olan, Sorgun Yavuz Selim Ortaöğretim öğrencilerimize ve öğretmenlerimize katılımları için teşekkür ederiz’’ dedi.