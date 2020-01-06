MiNiKLERE DiYABET EĞiTiMi

Çocuk Diyabet Ekipleri, ailelerin, öğretmenlerin, toplum olarak diyabetli çocukların sağlıklı bir yaşam sürmesi için işbirliği yapılması gerektiğine dikkat çekti. Diyabetli çocukların haftada en az 30 saatlerini okulda geçirdikleri, tedavilerinin kesintisiz sürmesi yanında kendi akranları gibi bütün okul aktivitelerine katılmaları için öğretmenlerinin desteğine ihtiyaçlarının bulunduğu hatırlatıldı. Günümüzde, öğretmenlerin diyabet tedavisindeki rolünün giderek artmakta olduğuna vurgu yapılarak, ‘Öğretmenler, kan şekeri düşüklüğünde ve diğer acil durumlarda ne yapmaları gerektiği konusunda eğitim almalıdır. Ayrıca diyabetli çocukların ara öğünlerini almaları, insülinlerini yapmaları için kolaylık sağlanmalı ve arkadaşları ile uyumlu; damgalanmadan ve ayrımcılığa uğramadan bir okul yaşamı sürmeleri için çaba gösterilmelidir’ denildi. Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet açlık kan şekerinin 126 üzerinde olması veya herhangi bir saatte ölçülen kan şekerinin 200 ve üzeri olması durumunda tanısı konulan kronik bir hastalık olduğu kaydedildi. Açlık kan şekerinin 100-126 arasında olması veya iki saatlik süre sonunda tokluk şekerinin 140-200 arasında ölçülmesinin ‘Gizli Şeker’ olarak adlandırıldığının altı çizildi.