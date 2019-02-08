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Miniklere ‘dedektiflik’ eğitimi

ÇANDIR ilçesinde minik öğrencilere yönelik ‘Trafik dedektifleri’ eğitimi verildi.

Miniklere ‘dedektiflik’ eğitimi

ÇANDIR ilçesinde minik öğrencilere yönelik ‘Trafik dedektifleri’ eğitimi verildi.

08 Şubat 2019 Cuma 07:00
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Miniklere ‘dedektiflik’ eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü arasında imzalanan ‘Öğrencilerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü’ ve Trafik Dedektifleri projesi kapsamında, Çandır İlçe Emniyet Amirliği Trafik Hizmetlerinde görevli Polis Memurları tarafından 7-11 Yaş grubundaki öğrencilere temel trafik kurallarına ilişkin eğitim verildi. Kaymakam Onur Bektaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Ali Sorgun, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Ali Sefi de eğitim programında hazır bulundu. Trafik Güvenliği Kuralları ve Trafik İşaretleri ile diğer konularda çocuklara hem sözlü hem de uygulamalı eğitimler verildi.  Uygulamadaki amacın, çocuklarda trafik bilincini oluşturmak, gelecekteki trafik kuralları konusunda duyarlı davranışlar sergileyecek bireyler yetişmesini sağlamak olduğu ifade edildi. Trafik eğitimi sonunda öğrencilere ‘Dedektif Kartları’ ve üzerinde trafik kurallarının yazılı olduğu isim etiketleri hediye edildi.

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