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Miniklerden ziyaret

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’yi, minik öğrenciler makamında ziyaret etti.

28 Mart 2022 Pazartesi 00:47
Miniklerden ziyaret

 Sakarya İlköğretim Okulu 3-C sınıfı öğrencileri Belediye Başkanı Celal Köse’yi makamında ziyaret ederek başkan ile sohbet ettiler. Başkan Köse ise kendisini ziyarete gelen minik öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’Sakarya İlköğretim Okulu 3-C sınıfı öğrencilerimiz ve Sınıf Öğretmeni Aslıhan Aslan hanımefendi belediyemizi ziyaret ettiler. Göz aydınlığımız, geleceğimizin teminatı yavrularımız Yerel Yönetimler konusunda bizlere sorular sorarak merak ettiklerini öğrendiler. Aslıhan Aslan hanımefendi ve öğrencilerimize ziyaretleri için teşekkür ediyor, Cenabı Hak’tan eğitim öğretim hayatlarında başarılar niyaz ediyorum’’ dedi.

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