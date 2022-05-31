Miniklerden yılsonu gösterisi

Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu konferans salonundan gerçekleşen yılsonu programına Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş, daire amierleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşma yapan Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, “4-6 yaş arası çocukların gelişimi ve öğrenmesi açısından çok önemli bir yaş aralığıdır. İnsanlar ne öğreniyorsa bu yaşlarda öğreniyorlar. Gültepe 4-6 yaş Kur'an kursunda eğitim gören öğrenciler, eğitim-öğretim yılı boyunca öğrendikleri ilahileri, şiirleri ve Kur’an-ı Kerim’den süreler ve ayetler okuyarak gösterdikleri performanslarla bizleri çok mutlu etmiştir. Bu yılsonu programının hazırlanmasında emeği olan Gültepe 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür ederiz” dedi.

Gerçekleşen program sonrasında Yılmaz, Kur'an kursu öğretmenlerine günün anlam ve önemine binaen çiçek takdim etti. Haber Merkezi