MiNiKLERDEN YIL SONU GÖSTERiSi

Okulların sene sonu tatiline gireceği şu günlerde kreşler de yıl sonu gösterilerini sergilemeye başladılar. Küçül Eller Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde eğitim alan minik öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Renkli görüntülere sahne olan yıl sonu gösterisinde çocuklarının performanslarını izleyen aileler minikleri ayakta alkışladı. Etkinlikte minik öğrenciler müzik eşliğinde yaptıkları gösteriler ayakta alkışlandı. Öğrencilerin tiyatro gösterileri, skeçleri ve oyunları katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Küçül Eller Kreş ve Gündüz Bakım Evi ortaklarından Özlem Oğuzhan Alpavut, Küçük Eller Kreş olarak 2013 yılından beri eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürdüklerini hatırlattı. 22 personel ile Yozgat İstihdamına katkı sağladıklarının altını çizen Alpavut, 150 öğrencilerinin bulunduğunu belirtti. Kaliteyi her zaman ön planda tutuklarının altını çizen Alpavut, ‘’Çocuklarımız bizim için çok değerlidir, bunun için de onlara daha faydalı olabilmek için işinin ehli alanında uzman arkadaşlarımız ile çalışıyoruz. Öğrencilerimizin ruhsal ve fiziksel yönden gelişimine katkı sağlayacak sosyal ve kültürel etkinliklere büyük önem veriyoruz. Bugün de öğrencilerimiz hünerlerini ailelerine karşı en güzel şekilde sergiledi. Ben minik öğrencilerimi göstermiş oldukları sahne performanslarından dolayı kutluyor, burada bizleri yalnız bırakmayan ailelerimize de teşekkür ediyorum’’ dedi. »Selma Şahin