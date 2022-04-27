Miniklerden yardım

Nazmiye Taşdemir 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri tarafından hazırlanan yardım kolisi ve Fitre zarfları Türkiye Diyanet Vakfı Sorgun Şubesi Başkanı ve İlçe Müftüsü Mustafa Kayış'a teslim edildi.
Son Güncelleme: 27.04.2022 01:19
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardım kolisi hazırlandı.
Nazmiye Taşdemir 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri tarafından hazırlanan yardım kolisi ve Fitre zarfları Türkiye Diyanet Vakfı Sorgun Şubesi Başkanı ve İlçe Müftüsü Mustafa Kayış'a teslim edildi.