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Miniklerden sergi

Yozgat’ın Kadışehri İlçesinde Anaokulu öğrencilerinin sergisi beğeni topladı.

09 Haziran 2021 Çarşamba 00:14
Miniklerden sergi

Kadışehri Anasınıfı öğrencilerinin her hafta farklı temalarda yaptıkları ürünler yılsonu sergisine dönüştürüldü. Renkli bir sergi ortaya çıktı, görenleri mutlu etti. Sergiyi Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy da gezdi. Aksoy, ‘’Miniklerimizden tasarladıkları ürünlerin tanıtımını dinledik. Aileleriyle pandemi sürecini verimli geçirerek çıkardıkları ürünler bizlere de yılsonu motivasyonu oldu. Emek veren aile, öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Miniklerden Sergi
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