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Miniklerden istiklal Marşı yarışması

Yozgat’ta eğitim ve öğretim veren Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda öğrencilere İstiklal Marşı’nın millî, manevi ve tarihi önemini kavratmak; vatan, millet ve bayrak sevgisi aşılamak için ilkokul ve anaokulu öğrencileri arasında ‘İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması’ düzenlendi.

05 Mart 2022 Cumartesi 00:01
Miniklerden istiklal Marşı yarışması

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nun yöneticileri ve öğretmenleri tarafından organize edilerek afişleri bastırılan ve elemesi yapılan İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması’nda final yapılarak, öğrencilere ödülleri verildi. İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması finalinde ilkokul kategorisinde 3-A sınıfı öğrencisi Deniz Türkel birinci, yine 3-A sınıfı öğrencisi Erva Ulusoy ikinci, 2-A sınıfı öğrencisi Zeynep Naz Özer üçüncü oldu. Anasınıfı kategorisinde ise Berin Vera Koçak birinci, Meryem İkra Karabulut ikinci ve Hüseyin Alp Coşkun üçüncü oldu. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirken yarışmaya katılan diğer öğrencilere de teselli ödülleri verildi. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4-C sınıfı öğretmeni Mustafa Koçak tarafından koordine edilen yarışmanın sahne dekorasyonları, organizasyonları İngilizce Öğretmeni Şifanur Şeyma Koçak tarafından, jüri üyeliği de okul öğretmenleri Salih Yıldırım, Metin Bayrak, Hamza Kaya ve Çağla Girginer tarafından yapıldı. Öğretmenler minik öğrencilerin kendilerine coşku dolu anlar yaşattığını ifade ederek Okul Müdürü Şeref Kayaalp’e, Müdür Yardımcısı Şevket Ulubaş’a ve emeği geçen herkese teşekkür ederek öğrencilerin başarılarının daim olmasını dilediler. •Sümeyye İlhan• 

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