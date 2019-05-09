Miniklerden gösteri

2B Sınıf Öğretmeni Nilgün Bektaş tarafından, Vatan, Mustafa Kemal Atatürk, yaşam, Anne, Baba, Öğretmen ve Memleket konulu gösteride öğrenciler okudukları şiirler, oynadıkları parodiler ve dans gösterileri ile kendilerini izlemeye gelen velilerini ve katılımcılara keyifli anlar yaşattılar. 18 öğrenci ayrıca bazı gösterilerini İngilizce olarak sundular.