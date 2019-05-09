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Miniklerden gösteri

AYÇ İlkokulu 2B Sınıfı öğrencileri hazırladıkları gösteri ile büyük beğeni topladı.

Miniklerden gösteri

AYÇ İlkokulu 2B Sınıfı öğrencileri hazırladıkları gösteri ile büyük beğeni topladı.

09 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
70 Okunma
Miniklerden gösteri

2B Sınıf Öğretmeni Nilgün Bektaş tarafından, Vatan, Mustafa Kemal Atatürk, yaşam, Anne, Baba, Öğretmen ve Memleket konulu gösteride öğrenciler okudukları şiirler, oynadıkları parodiler ve dans gösterileri ile kendilerini izlemeye gelen velilerini ve katılımcılara keyifli anlar yaşattılar. 18 öğrenci ayrıca bazı gösterilerini İngilizce olarak sundular.

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