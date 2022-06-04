Miniklerden gösteri

İlçe Müftülüğü tarafından hazırlanan 4-6 yaş Kuran Kurslarının yılsonu gösterisi etkinliğine Kaymakam Recep Aydın, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ümit Kandemir, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Sezer, İlçe Müftüsü Atıf Akşit ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kur’an kursu öğrencilerinin hazırlamış olduğu gösterilerin büyük beğeni topladığı programda Kaymakam Aydın, programı düzenleyen ve katkısı olan herkese teşekkür etti. Program bitiminde Aydın, öğrencilere madalya taktı.

Haber Merkezi