Miniklerden Dev Adım

Söyleşiye Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya da katıldı. Böyükata, öğrencilerle hayallerine ulaşmanın yollarından bahsederken, çocukların hayallerinin fakına varmaları sağladı. Bu yolda aslında ne kadar büyük adımlar attıklarını anlamalarına yardımcı olundu. Velilerle, çocuklara nasıl yardımcı olacakları konusunda, çocuklarının ilgi alanlarını, yeteneklerini fark etmeleri için onların yanında olmaları gerektiği konularında sohbet eden Böyükata, sınıfları ziyaret edip, öğrencilerin sorularını cevapladı. Öğretmenlerle de zaman geçiren Böyükata, öğrencilerin ufuklarını açmak için yapılabilecek etkinliklerden bahsetti.