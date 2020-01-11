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Miniklerden Dev Adım

YOZGAT Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ikinci sınıf öğrenci ve velilerine yönelik ‘Küçükken Atılan Dev Adımlar’ ve dördüncü sınıf öğrenci ve velilerine yönelik de ‘Hayal, Gerçek ve Gayret’ konulu söyleşi düzenledi.

Miniklerden Dev Adım

YOZGAT Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ikinci sınıf öğrenci ve velilerine yönelik ‘Küçükken Atılan Dev Adımlar’ ve dördüncü sınıf öğrenci ve velilerine yönelik de ‘Hayal, Gerçek ve Gayret’ konulu söyleşi düzenledi.

11 Ocak 2020 Cumartesi 03:46
Miniklerden Dev Adım

Söyleşiye Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya da katıldı. Böyükata, öğrencilerle hayallerine ulaşmanın yollarından bahsederken, çocukların hayallerinin fakına varmaları sağladı. Bu yolda aslında ne kadar büyük adımlar attıklarını anlamalarına yardımcı olundu. Velilerle, çocuklara nasıl yardımcı olacakları konusunda, çocuklarının ilgi alanlarını, yeteneklerini fark etmeleri için onların yanında olmaları gerektiği konularında sohbet eden Böyükata, sınıfları ziyaret edip, öğrencilerin sorularını cevapladı. Öğretmenlerle de zaman geçiren Böyükata, öğrencilerin ufuklarını açmak için yapılabilecek etkinliklerden bahsetti. 

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Miniklerden Dev Adım
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