Miniklerden anlamlı mesaj

Spor salonunda yapılan kutlamalarda çocuklar tüm dünyaya barış, sevgi ve dostluk mesajı verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek’in Atatürk Anıtına çelenk sunması ile başlayan program spor salonunda devam etti. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Kaymakam Recep Aydın ve Belediye Başkanı Gökhan Coşar geleceğin mimarı tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Ardından okulların hazırlamış olduğu birbirinden farklı gösteriler büyük beğeni kazandı. Folklor ekiplerinin ve rengarenk elbiselerinin içinde değişik koreografları ve gösterileri başarıyla sergileyen öğrenciler büyük beğeni topladılar ve coşkuyla alkışlandılar. Törene, Kaymakam Recep Aydın, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Garnizon Komutan Vekili Mehmet Fatih Yaman, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.