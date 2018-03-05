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Miniklerden Afrin’deki askerlere hediye

YOZGAT’ta bir kreşte 3-6 yaş aralığındaki minik öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere termal çorap, içlik ve yazdıkları mektupları gönderdi

Miniklerden Afrin’deki askerlere hediye

YOZGAT’ta bir kreşte 3-6 yaş aralığındaki minik öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere termal çorap, içlik ve yazdıkları mektupları gönderdi

05 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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Miniklerden Afrin’deki askerlere hediye

Yozgat’ta minik öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından devam ettirilen Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli askerlere moral amacıyla hazırladıkları kışlık çorap ve içlik ile yazdıkları mektupları göndermek üzere Yozgat Jandarma Alay Komutanı Bilgihan Yeşilyurt’a teslim etti. Alay Komutanı Bilgihan Yeşilyurt’u makamında ziyaret eden minik öğrenciler yaptıkları açıklamada “Asker ağabeylerimiz üşümesin diye onlara hediye gönderdiğimiz için mutluyuz” dedi. 
Alay Komutanı Albay Yeşilyurt ise “Getirmiş olduğunuz hediyeleri inşallah sizler adına Afrin’de şu anda vatanımızın huzuru için görev yapan asker ağabeylerinize sizler adına ulaştıracağız. Hepinize asker ağabeylerinizin adına teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu. 
Kreş sahibi Gülşen Solmaz da “Çocuklarımıza vatan ve millet sevgisini küçük yaşta öğretmek onlara bu sevgiyi aşılamak amacıyla jandarma komutanlığımıza ziyarette bulunduk. Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan askerlerimize çeşitli hediyeler getirerek komutanımıza teslim ettik. Bizler de her zaman ordumuzun destekçisiyiz ve yanındayız” ifadelerinde bulundu.

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