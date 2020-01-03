Minikler Yazıcı ile Röportaj yaptı

Sorgun Ertuğrul Gazi İlk-Ortaokulu 3-B sınıfı öğrencileri, Okul Müdürü Salih Öksüz ve Sınıf Öğretmeni Ali Aydoğan eşleğinde, çıkaracakları sınıf gazetesi ile ilgili olarak yaptıkları ziyarette, Yazıcı ile röportaj yaptılar. Yaptıkları resimleri armağan ettikleri Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı'yı okullarına davet etti. Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Yazıcı, herkese çok teşekkür ederek, en kısa zamanda öğrencileri ziyaret edeceğini belirtti, miniklere eğitim hayatında başarılar diledi.