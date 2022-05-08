Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Minikler sevindi

Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası 12 aylık Eslem Fatma için gerekli olan ücretin toplanmasının ardından minikler tarafından da kutlama yapıldı.

08 Mayıs 2022 Pazar 00:43
Minikler sevindi

Tedavi ücretinin toplanmasının ardından Yozgat Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu 2/ A sınıfı öğrencileri balonlar ile kutlama yaptı. Veli Meryem Durak tarafından hazırlanan üzerinde sağlığına kavuş yazan balonlar öğrenciler tarafından uçuruldu. Eslem Fatma için gerekli ücretin toplanmasının sevincini öğrenciler ile birlikte yaşayan Durak, balonlar hazırlayarak öğrencilere dağıttı. Yapmış olduğu etkinliğe katkı sağlayan Sınıf Öğretmeni Sadiye Yavuz Kaymak’a teşekkür eden Durak, “Çok şükür çilek kızımızın tedavisi için gerekli ücret toplandı. Bende sevinci öğrenciler ile birlikte hep beraber yaşamak istedim. Balonların üzerine ‘sağlına Kavuş’ yazarak 2/A sınıfında öğrencilere dağıtarak sevincimizi paylaştık. Rabim böyle bir acıyı hiçbir anne babaya yaşatmasın. Gerçekten çok zorlu bir süreç oldu. Ama çok şükür yapılan kampanyalar ile birlikte gerekli ücret toplanarak Eslem Fatma sağlına kavuşacak” dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Minikler SevindiSpinal Musküler AtrofiSMAEslem FatmaMiniklerYozgat Şehit Abdullah Bozkurt İlkokuluMeryem DurakSadiye Yavuz KaymakYozgatIlerigazetesiHaber08MayısPazar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziraat Fakültesini tanıtıyorlar
Ziraat Fakültesini tanıtıyorlar
Zorlu’dan Sapiyev’e ziyaret
Zorlu’dan Sapiyev’e ziyaret
Yavrular kurtarıldı
Yavrular kurtarıldı
KALDIRIM TAŞI DA MI ÇALINIR?
KALDIRIM TAŞI DA MI ÇALINIR?
istişare etti
istişare etti
Fuara özel çekiliş
Fuara özel çekiliş
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim