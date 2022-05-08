Minikler sevindi

Tedavi ücretinin toplanmasının ardından Yozgat Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu 2/ A sınıfı öğrencileri balonlar ile kutlama yaptı. Veli Meryem Durak tarafından hazırlanan üzerinde sağlığına kavuş yazan balonlar öğrenciler tarafından uçuruldu. Eslem Fatma için gerekli ücretin toplanmasının sevincini öğrenciler ile birlikte yaşayan Durak, balonlar hazırlayarak öğrencilere dağıttı. Yapmış olduğu etkinliğe katkı sağlayan Sınıf Öğretmeni Sadiye Yavuz Kaymak’a teşekkür eden Durak, “Çok şükür çilek kızımızın tedavisi için gerekli ücret toplandı. Bende sevinci öğrenciler ile birlikte hep beraber yaşamak istedim. Balonların üzerine ‘sağlına Kavuş’ yazarak 2/A sınıfında öğrencilere dağıtarak sevincimizi paylaştık. Rabim böyle bir acıyı hiçbir anne babaya yaşatmasın. Gerçekten çok zorlu bir süreç oldu. Ama çok şükür yapılan kampanyalar ile birlikte gerekli ücret toplanarak Eslem Fatma sağlına kavuşacak” dedi.