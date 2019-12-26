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Minikler özür diledi

ÇEKEREK Akbay İlkokulu tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler ‘Özür dileme, teşekkür etme’ konularında, toplum hizmeti çalışmalarını yerine getirdi.

Minikler özür diledi

ÇEKEREK Akbay İlkokulu tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler ‘Özür dileme, teşekkür etme’ konularında, toplum hizmeti çalışmalarını yerine getirdi.

26 Aralık 2019 Perşembe 04:04
Minikler özür diledi

Değerlerin, insan yaşamına yol gösteren, önem dereceleri farklı olan, soyut, nesnelliği olmayan, duyguya dayalı öznel inançları temsil etiği kaydedildi. Belirli bir duruma özgü olmayıp, tüm durumlara yayılan hedefler olarak tanımlanan, bu çerçevede neyin ‘doğru’ neyin ‘yanlış’ olduğuna ilişkin bireysel norm ve tavırların göstergesi olan, insanların ulaşmak istedikleri hedeflerle ilgili olduğuna vurgu yapıldı. Toplumların geleceğe daha sağlam adım atmaları, var olmaları değerlerine sıkı sıkya bağlı kalmalarına bağlı olduğunun da altı çizilerek, ‘Bu amaçla öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra toplum ahlakına uygun davranış geliştirmeleri için çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların en güzel örneklerinden birini İlçemiz Akbay İlkokulu tarafından gerçekleştirildi’ denildi.  Kamile Akbay İlkokulu tarafından düzenlenen ‘Teşekkür Etmek/Özür Dilemek’ konulu etkinliklerin Aralık ayı sonuna kadar devam edeceği kaydedildi. Çocukların hayatlarının her kademesinde yaşayacakları, yaşatacakları bu değerlerin herkese örnek olması temenni edildi. 

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Minikler özür Diledi
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