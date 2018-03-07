Minikler kurumları tanıyor

Saraykent Mehmet Akif Ersoy Anaokulu Öğrencileri, meslekler hakkında bilgi edinmek amacıyla, resmi kurumları ziyaret etti. Okul Müdürü Hacı Bekir İlhan, ‘Bu tür ziyaretlerin çocuklarımızın gelişimi açısından son derece önemlidir’ dedi. Saraykent İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden minikler, teşkilatın çalışmaları hakkında bilgi edindiler. Bu arada uğradıkları trafik bürosunda, görevli memurlar miniklere trafik kuralları konusunda bilgi verdiler.