Minikler kodlama ile tanıştı

Yozgat Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Robotik Kodlama atölyesinde eğitim veren Usta Öğretici Dilek Erkekli ve bazı kursiyerleri okulları ziyaret ederek birinci sınıf öğrencilerini Robotik Kodlama ile tanıştırıyor. Kodlu-Yoz projesi kapsamında Yozgat’taki bazı okulları ziyaret eden Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticileri ve kursiyerleri minik öğrencileri ilk defa Robotik Kodlama ile tanıştırıyorlar ve öğrenciler ile birlikte basit devre robot yapıyorlar. Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu 1-C sınıf öğretmeni Şenay Aydın öncülüğünde, Halk Eğitim Merkezi Robotik Kodlama Öğretmeni Dilek Erkekli ve kursiyerleri Yasemin Can Deniz, Emine Karaca, 25 tane birinci sınıf öğrencisi robotik kodlama ile tanıştırıp hareketli basit devre robotları birlikte yaptılar. Her hafta bir ilköğretim okuluna giderek minik öğrencileri Robotik Kodlama ile tanıştırmayı amaçlayan Yozgat Halk Eğitim Merkezi, kodlamanın ilköğretim seviyesinden başlayarak bilinçli nesiller yetişmesine katkı sağlamak için böyle bir çalışma içerisine girdi. Yozgat Halk Eğitim Merkezi Robotik Kodlama Usta Öğreticisi Dilek Erkekli, kodlama öğrenmenin sadece çocuklara yönelik olmadığını, her yaştan bireylerinde öğrenmesi gerektiğine dikkat çekerek, halk eğitim merkezinde robotik kodlama kursuna ebeveynleri ile gelen aileler olduğunu söyledi. Robotik Kodlama hakkında bilgi veren Erkekli, Robotik ve kodlama eğitiminin faydaları çocuklara kod yazmayı teşvik etmekle mümkün olduğunu vurguladı. Kod yazma için programlama yapma ya da bilgisayar kullanıcısı olmamız gerekmediğine vurgu yapan Erkekli, ‘’Çocuklar kodlama programları ile kendinizi geliştirmek, çocuklarınıza ilham vermek ve eğlenmek mümkündür. Robotik ve kodlama eğitimi öğrenme ve yenileme becerileri, eleştirel düşünme, yaratıcılık becerilerini problem çözme becerileri, iletişim ve işbirliği becerilerini geliştirmemizi sağlar. Robotik kodlama sadece verilen materyalin kodlanması değildir. Eldeki materyaller ile çalışan bir ürün çıkarmak da robotik kodlamanın yaratıcılık kısmında yer almaktadır. Önce hayal edilir, ürün tasarlanır ve kodlanarak çalışır hale getirecek yaratıcılığın kazandırılması hedeflenmektedir. Başlanan bir işi ve projeyi takip etme, çalışır duruma getirme projenin sorumluluğu çocukların sorumluluk becerisini kazandırır. Çocuklarda araştırma yapmayı sağlayarak bilgi okuryazarlığı, bir ürünü baştan sona kendi bağımsız fikirleri ve yaratıcılığı ile yaparak özyönetim; doğrusunda ve yanlışında eleştirel düşünme, yapılan grup çalışmaları ve projeleri ile iş birlikli çalışma becerilerini de kazanması hedeflenmektedir. Makinelerin çalışma mantığını kavramasına yardımcı olur. Çocukların kod yazmayı öğrenmesi yalnızca yaptıkları meslekte değil, yaşamlarının tümünde fark yaratmalarını sağlar. Kod öğrenmek, mesleğini daha iyi yapmasını sağlayabilir, üstelik yaşam kalitesinin arttırmak için ona yol da gösterebilir. Düşünme becerilerini geliştirmek, problem çözmek ve yaratıcı düşünmek kod yazmayı öğrenerek gerçekleşebilir’’ dedi.