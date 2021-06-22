Minikler jandarmayı tanıdı

Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde yaşayan çocuklar, ülkemizin güvenliğini sağlayan İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Çocuklar İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz’ın şahsında Jandarma Teşkilatının Kuruluş yıldönümünü kutladı. İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen faaliyette, trafikte uyulması gereken kurallar anlatıldı, jandarma teşkilatının görevde kullanmış olduğu köpeklerin tanıtımı yapıldı, köpeklerin yapmış olduğu görevler hakkında bilgiler verildi. Çocuklar personel tarafından düzenlenen etkinlikle mutlu zaman geçirirken, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz tarafından hediyelerle uğurlandı. •Seyfettin Sağlam•