Minikler hayran bıraktı

Öğrenciler, izleyenleri kendilerine hayran bıraktı. Bayanlar Merkez Yeni Cami, erkekler ise merkez Büyük Cami´de izleyenlerine duygu yüklü anlar yaşattı. Pek çok ilahi, şiir ve duaların bulunduğu programa Saraykent İlçe Müftüsü Yasin Baykal, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri katıldı. Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğretmeni Ahmet Öter, Hz. Muhammed (SAV) Efendimizi doğru anlamamız gerektiğinin altını çizerek, ‘’O öyle bir Hidâyet rehberidir ki, O’nun sünnetleri vâsıtasıyla her yanlışını düzeltebilirsin. Çığırından çıkan işlerini yoluna koyar, umurunu ıslah edersin. O’nun nuru ve rehberliği sâyesinde hayatın handikaplarından kurtulup gerçek saadeti bulursun!’’ dedi.

Programın bitiminde 40 Hadis Ezberleme Yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeler takdim edildi.