-Minikler, emniyeti tanıdı

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı kapsamında düzenlenen etkinlik, anaokullarında yapıldı. Anaokulu çocuklarının sevgisini kazanmak, polislik mesleğini sevdirmek, polis-çocuk ilişkilerini geliştirmek amacıyla yapılan ziyarette, içerisinde eğitici trafik bilgileri içeren çizgi filmlerin bulunduğu, genel güvenliğe dair sunum yapıldı. Öğrencilerin ‘Kanka Polis’ ile tanışması sağlandı. Minikler, müzik eşliğinde Kanka Polis maskotuyla oynayarak, hoş vakit geçirdi. Anaokulu öğrencilerine, içerisinde eğitici trafik bilgilerinin yer aldığı boyama kitabı, boyama kalemi, polis anahtarlığı, ÇOGEP baskılı balon, kek ve meyve suyu dağıtıldı.