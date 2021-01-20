MiNiKLER DE DERNEK KURABiLECEK

YOZGAT İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, sorumluluk sahibi bireyler olarak örgütlenmeyi teşvik amacıyla, henüz rüştünü kazanmamış çocukların, yeni yasal düzenlemeyle hem dernek kurabileceklerini hem de kurulu derneklere üye olabileceklerini söyledi. Yurtlu, çocukların kurduğu bu derneklerde 18 yaşından büyüklerin üye veya kurucu olarak yer alamayacaklarını kaydetti. Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yurtlu, yapılan düzenleme ile 15 yaşını bitiren küçüklerin, çocuk dernek kurup, üye olabileceklerini, 12 yaşını bitiren küçüklerin ise yasal temsilcilerinin izni ile üyelik başvurusunda bulunabilmelerine karşın, yönetim ve denetim kurullarında görev alamayacaklarını bildirdi. Yurtlu, ‘’15 yaşını bitiren ayırt etme gücüne sahip küçükler; toplumsal, ruhsal, ahlaki ve zihinsel yetenekleri ile spor, eğitim ve öğretim haklarını, sosyal ve kültürel varlıklarını, aile yapısını ve özel yaşantılarını korumak ve geliştirmek amacıyla yasal temsilcilerinin yazılı izni ile çocuk dernekleri kurabilir veya kurulmuş çocuk derneklerine üye olabilirler” dedi. Dernekler Kanununda belirtilen cezaların, çocuklara ayrıcalık olarak yazılı uyarılmalarına rağmen tekrar edilmesi halinde uygulanacağına vurgu yapan Yurtlu, böylelikle, çocuklarda sivil toplum bilinci ile birlikte iş yapma ve örgütlenme bilincinin yerleşeceğinin altını çizdi. •Seyfettin Sağlam•