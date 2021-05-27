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Minikler bahçe suladı

Yozgat Valiliğinin himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Eğitim Stratejisinde Etkin Roller Projesi (ESER) kapsamındaki etkinlikler hız kesmeden devam ediyor.

27 Mayıs 2021 Perşembe 00:02
Minikler bahçe suladı

KodluYOZ Projesi kapsamında ‘Kendin Yap Atölyesi’nde oyun odası öğrencileriyle, otomatik bahçe sulaması yapıldı. Oluşturulan mini bahçeye minikler tarafından fasulye dikimi yapıldı. Arduino ile Kuluçka Makinası Projesi üzerinde çalışmalar yapıldı. Öğrenciler, eğlenirken öğrenip, diktikleri fideleri de suladı. 2023 Eğitim Vizyonuna yönelik, stratejik etkin rol olmak amacıyla oluşturulan yenilikçi ve dinamik yol rehberi olarak adlandırılan ESER projesinin eğitimin yapı, hedef, işlev ve süreç boyutları ile ilgili olarak yapılan çalışmaların arzu edilen düzeye çıkarılmasına katkı sunduğu bildirildi.

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Minikler Bahçe Suladı
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