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Minik yüreklere destek

Yozgat Saraykent Sosyal Yardımlaşma Derneği ile Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği’nin organize ettiği ‘El Ele Türkmen Yurduna Sevgi Bağı’ projesi kapsamında yarıyıl tatilinde ziyaret edilecek olan Suriye Türkmen bölgesine hazırlıklar devam ediyor.

01 Ocak 2022 Cumartesi 00:31
Minik yüreklere destek

Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği Başkan Pınar Ünal, ‘’Yarıyıl tatilde Suriye Türkmen bölgesine gidip minik yüreklere şefkatle kucak açmak istiyoruz. Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle zor günler geçiren çocuklarımıza oyuncak, çeşitli hediyeler, yeni doğan bebeklere kıyafetler, bez, mama almak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızdan bu kampanyaya destek bekliyoruz. Küçük büyük yardım düye düşünmeyelim unutmayalım ki damla damlaya göl olur. Hepimiz gönlümüzden ne kopuyorsa küçük büyük demeden orada yardım bekleyen çocuklarımıza destek olalım’’ dedi. 

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