Minik yüreklere destek

Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği Başkan Pınar Ünal, ‘’Yarıyıl tatilde Suriye Türkmen bölgesine gidip minik yüreklere şefkatle kucak açmak istiyoruz. Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle zor günler geçiren çocuklarımıza oyuncak, çeşitli hediyeler, yeni doğan bebeklere kıyafetler, bez, mama almak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızdan bu kampanyaya destek bekliyoruz. Küçük büyük yardım düye düşünmeyelim unutmayalım ki damla damlaya göl olur. Hepimiz gönlümüzden ne kopuyorsa küçük büyük demeden orada yardım bekleyen çocuklarımıza destek olalım’’ dedi.