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Minik yüreklerden hediye

YOZGAT’ta bir kreşte minik öğrenciler ve aileleri tarafından engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye alınması için kermes düzenlendi.

Minik yüreklerden hediye

YOZGAT’ta bir kreşte minik öğrenciler ve aileleri tarafından engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye alınması için kermes düzenlendi.

22 Aralık 2017 Cuma 07:00
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Minik yüreklerden hediye

Kermesten elde edilen gelirle 4 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye alındı. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, İç Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Hamide Taşarslan, Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altunkuyu, engelli vatandaşlar ve ailelerin katılımı ile düzenlenen törenle sandalyeler ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Herkese örnek olacak bir girişimde bulunan minik öğrencilerin bu davranışları başta ihtiyaç sahibi olan engelli vatandaşları ve ailelerini sevindirirken, miniklerin duyarlılıkları da takdirle karşılandı.
Tekerlekli sandalyeye çok ihtiyacı olduğunu söyleyen Tuğba Münine Altun, “Mutluyum, bundan sonra daha rahat dışarı çıkacağım. Daha önce tekerlekli sandalyem yoktu. Hepsine çok teşekkür ederim. Daha rahat gezip dolaşıp dışarı çıkacağım. Minik çocuklara teşekkür ederim” ederim diyerek teşekkür etti.
Sosyal sorumluluk projesine imza atan minik öğrencileri ve okul yönetimini tebrik eden Vali Kemal Yurtnaç, duyarlı vatandaşların yaşadığı yerde yöneticilik yapmanın da kolay olduğunu belirterek, “Çünkü insanlar hissediyorlar, dertleri var ve engelli insanlarla ilgili düşünceleri var. Bu tür projelerde maddi tarafın önemine bakılmaz. Mesele hisseden insanların olmasıdır. Bu çerçevede kreş müdürü Gülşen Hanım’a teşekkür ediyorum, çocukları duyarlı hale getirmiş” şeklinde konuştu.

 Konuşmaların ardından tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

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