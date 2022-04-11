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Minik yüreklerden büyük destek

Yozgat’ta “Ramazan paylaştıkça güzeldir. Şimdi gönüllerde olma vaktidir” adı altında sosyal sorumluluk projesi başlatan Merkez Ortaokulu, hazırladıkları gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

11 Nisan 2022 Pazartesi 00:05
Minik yüreklerden büyük destek

Ramazan ayı için örnek bir çalışmaya imza atan Yozgat Merkez Ortaokulu, okul aile birliği başta olmak üzere öğretmen, veli ve öğrencilerin katkılarıyla biriktirdikleri paralarla gıda satın aldı. Bakliyat ürünleri, yağ, şeker, un, çay makarna gibi yaklaşık 20 çeşit üründen oluşan 100 gıda kolisi, Ramazan ayı ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim edilmeye başlandı.
Öğrencilerden Muhammet Alkanat, “Ramazan ayı paylaşma ayı olduğu için biz de burada ihtiyaç sahibi arkadaşlarımız ve ailelerini unutmadık. Harçlıklarımızı onlarla paylaştık. Ramazan ayını mutlu bir şekilde geçirmeleri için kolilerimizi hazırlıyoruz. Onların mutlu olması bizi de mutlu ediyor” dedi.
Elif Yezda Yaşar isimli öğrenci ise “Ramazanda ihtiyaç sahibi kimselerin yiyecek ihtiyacını karşılamak için okulumuz böyle bir proje düzenledi. Biz de öğrenciler olarak burada paketlemeyi yapıyoruz. Bunlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Böylelikle ihtiyaç sahibi kişiler Ramazanlarını güzellikle yaşayabilecekler. Onları unutmuyoruz ve yalnız değiller. Onlara destek olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
“Ramazan paylaştıkça güzeldir. Şimdi gönüllerde olma vaktidir” adı altında öğrencilerin hazırlamış olduğu proje ile kampanya başlattıklarını söyleyen Merkez Ortaokulu Müdürü Fatih Bilir de “İhtiyaç sahibi ailelerimizin her sene olduğu gibi bu sene de ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Ramazan kampanyası başlattık. Bu kampanya ile bir ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayacak şekilde kumanyaların dağıtımına başladık. Merkez Ortaokulu olarak okul aile birliği, öğretmen, öğrenci ve velilerimiz olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelerimizin yardım kumanyalarını hazırlayıp dağıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Burada yağından şekerine, çayına kadar her şeyini ayarladık. Amacımız ilk başta 100 aile ile başlamak daha sonra Ramazan ayında bunu artırarak devam ettirmek istiyoruz. Bu proje ile öğrencilerimiz de yardımlaşma ve dayanışma duygusunu perçinleştiriyoruz” ifadelerine yer verdi. •iha•

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