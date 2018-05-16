Minik yürekler sahne aldı

Sakarya İlkokulu öğrencileri Bilal Şahin Kültür Merkezinde hazırladıkları gösteriyle büyük alkış aldı. Programa öğrenci velileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte öğrencilerden oluşan koro şarkılar seslendirirken aynı zamanda oratoryo gösterileri de sunuldu. Farklı etkinliklere yer verilen programla ilgili bilgi veren Sınıf Öğretmeni Ziya Aslan, öğrencileriyle vatanseverlik ve milliyetçilik duygularını birinci sınıftan itibaren kazandırmaya çalıştıklarını vurguladı. Okul Müdürü Hamza Şimşek ise öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.