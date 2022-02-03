Minik öğrencilere devlet desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bu yıl hayata geçirilecek olan Anaokulu ve Anasınıfı sosyal yardım desteği projesinin önümüzdeki günlerde başlaması planlanıyor. Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Anaokulu ve Anasınıfı sosyal yardım desteğinin başlayacağı bildirildi. Çocukların ilk eğitime başlamalarını kolaylaştırmak için planlanan ‘Anaokulu/Anasınıfı Destek Programı’nın hayata geçmesiyle birlikte yıllık 500 milyon lirayı bulacak maddi yardım sayesinde 1 milyon çocuğa destek olunacağını belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise proje ile ilgili yaptığı açıklamada ilk kez uygulanacak anaokulu desteği ile ihtiyaç sahibi hanelerdeki 1 milyon çocuğun eğitimine destek olacaklarını söyledi. Yanık, sosyal yardım programlarından faydalanan vatandaşların 3-5 yaş aralığında çocuğu bulunup, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokuluna ve ana sınıfına kaydettirmesi halinde her bir çocuk için ödemekle mükellef olduğu giderleri Bakanlık olarak kendilerinin karşılayacağını belirtti. Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı ile belirleyecekleri destek tutarını, her yıl Ağustos ayına kadar vatandaşların hesaplarına yatıracaklarına vurgu yapan Bakan Yanık, ‘’Bu yardım programımız için yılda 500 milyon lira kaynak ayıracağız. Böylece ilk kez uygulanacak anaokulu-ana sınıfı desteği ile ihtiyaç sahibi hanelerimizdeki 1 milyon çocuğumuzun anaokulu-ana sınıfına gitmesini sağlayarak, eğitimlerine katkıda bulunacağız’’ dedi.

Çeşitli tematik sosyal yardım programlarıyla dezavantajlı hanelerin farklı ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerinin altını çizen Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin anaokulu-ana sınıfına devam edecek olan çocuklarının desteklenmesine ilişkin böylesine kapsamlı bir uygulamayı hayata geçireceklerini, hazırladıkları yeni destek programı ile geleceğimizin mimarı olan çocuklara desteklerine bir yenisini daha eklemiş olduklarını ifade etti. Bakan Yanık, ‘’3-5 yaş aralığındaki çocuklarımızın el becerilerini geliştirmeleri ve sosyalleşmeleri bakımından MEB'e bağlı resmi anaokulu-ana sınıfına devam etmelerini çok önemsiyoruz. Yeni desteğimizin, çocuklarımızın eğitim-öğretim hayatına hazırlanmalarında önemli katkısı olacağı hiç şüphesiz. Hiçbir maliyet, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızdan önemli değildir’’ diye konuştu. Bakan Yanık ayrıca, başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılacağını, başvuru tarihinin önümüzdeki günlerde belirleneceğini sözlerine ekledi.

