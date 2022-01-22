Minik Kur'an Kursu öğrencilerine karne

Dini bilgilerin, Kur’anı Kerim’in, değerlerin öğretildiği Naciye Afet Şahin 4-6 yaş Kur’an Kursunda düzenlenen dönem sonu karne merasimi ile 2021-2022 yılı Eğitim Öğretim döneminin ilk yarıyılı başarı ile tamamladı. Düzenlenen programa İl Müftüsü Ali Gülden’in yanı sıra İl Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu, Kur’an Kursu öğreticileri, öğrenciler ve velileri katıldı. 4-6 yaş grubu Kur’an Kursu öğrencilerine karnelerini ve hediyelerini vererek öğrencilerin karne sevincini paylaşan Gülden, ‘’Dinimizin güzelliklerini bu yaşta öğrenmeye başlayan yavrularımız inşallah hayatları boyunca dinine, vatanına ve milletine hizmet eden faydalı birer insan olarak yetişmelerini Yüce Allah’tan temenni ediyorum. Rabbim evlatlarımızı her türlü zararlı akım ve alışkanlıklardan korusun. Kursumuzu tercih eden anne babaları kutluyorum. Öğrencilerimizin yetişmesinde emek sarf eden tüm Kur’an Kursu öğreticilerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•