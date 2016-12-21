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Minik kalpler Kur’an okuyor

21 Aralık 2016 Çarşamba 05:54
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Yozgat Müftülüğü’ne bağlı Merkez Kuran Kursu’nda Kuranı-Kerim öğrenen minikler için tören düzenlendi. Törende kursu başarıyla tamamlayan minikler pasta kesti.

Minik kalpler Kur’an okuyor
Yozgat Müftülüğü’ne bağlı Merkez Kuran Kursu’nda 4 ve 6 yaş minik kursiyerler için açılan Kuran kursunu minikler başarıyla tamamladı. Açılan kursa 4 ve 6 yaş arası toplam 100 minik öğrenci katılırken, 80 kursiyer Kuran kursunu başarıyla tamamladı.
Minik kursiyerlerin kurs bitirme töreninde pastalar kesilirken, başarılı olan minikler de Kuran-ı Kerim okuyarak, başarılarını ailelerine ve hocalarına göstermiş oldu.
İl Müftü Yardımcısı İsmail Karadavut, Kuran-ı Kerim öğretiminde 4-6 yaş grubu çocukların eğitimini önemsediklerini belirten Yozgat İl Müftü Vekili İsmail Karadavut, çocukların kısa sürede Kuran’a geçmelerinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Müftü Vekili Karadavut, “4-6 yaş grubunda Kuran’a geçen çocuklarımız için küçük bir tören düzenledik. Bu bağlamda Yozgat Müftülüğü Merkez Kuran kursumuzda yaklaşık 3 aydır eğitim gören yavrularımız, Kuran eğitimine geçmiş bulunuyorlar. Burada 4-6 yaş grubu olarak 120 yavrumuz bulunuyor. Kuran eğitimine yüzde 80’i geçti yüzde 20’si de geçme aşamasına geldi.” dedi.

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