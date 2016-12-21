Minik kalpler Kur’an okuyor

Yozgat Müftülüğü’ne bağlı Merkez Kuran Kursu’nda 4 ve 6 yaş minik kursiyerler için açılan Kuran kursunu minikler başarıyla tamamladı. Açılan kursa 4 ve 6 yaş arası toplam 100 minik öğrenci katılırken, 80 kursiyer Kuran kursunu başarıyla tamamladı.



Minik kursiyerlerin kurs bitirme töreninde pastalar kesilirken, başarılı olan minikler de Kuran-ı Kerim okuyarak, başarılarını ailelerine ve hocalarına göstermiş oldu.



İl Müftü Yardımcısı İsmail Karadavut, Kuran-ı Kerim öğretiminde 4-6 yaş grubu çocukların eğitimini önemsediklerini belirten Yozgat İl Müftü Vekili İsmail Karadavut, çocukların kısa sürede Kuran’a geçmelerinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Müftü Vekili Karadavut, “4-6 yaş grubunda Kuran’a geçen çocuklarımız için küçük bir tören düzenledik. Bu bağlamda Yozgat Müftülüğü Merkez Kuran kursumuzda yaklaşık 3 aydır eğitim gören yavrularımız, Kuran eğitimine geçmiş bulunuyorlar. Burada 4-6 yaş grubu olarak 120 yavrumuz bulunuyor. Kuran eğitimine yüzde 80’i geçti yüzde 20’si de geçme aşamasına geldi.” dedi.