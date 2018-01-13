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Minik asker

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde vatani hizmetlerini yerine getirecek olan kısa dönem erlerin yemin töreninde küçük asker, asker abilerini selamladı.

Minik asker

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde vatani hizmetlerini yerine getirecek olan kısa dönem erlerin yemin töreninde küçük asker, asker abilerini selamladı.

13 Ocak 2018 Cumartesi 07:00
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Minik asker

Kısa dönem erler arasında bulunan Adanalı Jandarma Er’in oğlu olduğu öğrenilen minik Ahmet Kürşat, giydiği asker kıyafetiyle tören alanının en seçkin askeri oldu.
Yemin töreninin ardından babasına kavuşan minik Ahmet Kürşat askerlerin karşısına geçerek ‘Merhaba asker!’ diye selamlama yaparken, tören alanında bulunan tüm askerler de asker arkadaşlarının minik evladına ‘Sağol!’ diye gür bir sesle yanıt verdi.

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