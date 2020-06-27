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Mini Kop Projesine onay

Şefaatli Kaymakamlığı tarafından hazırlattırılan Mini Kop isimli proje onaylandı.

27 Haziran 2020 Cumartesi 01:16
Mini Kop Projesine onay

ŞEFAATLİ ilçesinde Kaymakamlık tarafından hazırlattırılan, Mini Kop isimli proje onaylanarak, hazırlanan protokol imzalandı. Kaymakam Halis Hacıismailoğlu başkanlığında kurulan Proje Koordinasyon birimi meyvelerini vermeye başladı. Bu kapsamda, Şefaatli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri tarafından hazırlanan Proje, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdarisi Başkanlığı’nın destekleyecek projeler listesinde yer aldı. Projenin hayata geçirilmesi için gerekli olan mali destek protokolü Kaymakam Halis Hacıismailoğlu tarafından imzalandı. Kısa adı KOP olan Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na sunulup, onaylanan proje ile dezavantajlı ailelerin 2-5 yaş arasındaki tüm çocukların kişisel gelişimine katkı sağlanarak, eğitim ve öğretim hayatına hazırlamaya yönelik öğrenme merkezi kurulacağı bildirildi. 

Anahtar Kelimeler:
Mini Kop Projesine Onay
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